खमरिया और उगापुर भरत मिलाप को लेक रूट डायवर्ट, VIDEO

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जिले के खमरिया और उगापुर में 25 अक्तूबर को होने वाले भरत मिलाप को लेकर पुलिस ने रूट डायवर्ट किया है। जिसका पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने खमरिया में समिति के पदाधिकारियों से मिलकर व्यवस्था की जानकारी ली।

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