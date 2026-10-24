अवैध पटाखा भंडारण पर स्वाट और सर्विलांस पुलिस की कार्रवाई, VIDEO

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दीपावली से पहले अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ सर्विलांस और पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार की रात में टीम ने गोपीगंज और सोनखरी में दो स्थानों पर छापेमारी कर 26.53 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद किया। भंडारण करने में पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा।

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