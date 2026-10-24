फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   2653 kg illegal firecrackers seized ahead Diwali stock exceeded licensed limits father and son arrested

यूपी: दीपावली से 15 दिन पहले 2653 किलो अवैध पटाखा बरामद, लाइसेंस से अधिक रखा था माल; पिता-पुत्र गिरफ्तार

Sat, 24 Oct 2026 08:22 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 24 Oct 2026 08:22 PM IST
सार

भदोही में लाइसेंस की निर्धारित सीमा से कई गुना अधिक पटाखों का भंडारण करने के मामले में स्वाट और सर्विलांस टीम ने पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास 4.50 क्विंटल पटाखे रखने का लाइसेंस था, जबकि मौके पर 26.53 क्विंटल पटाखे मिले। पुलिस अवैध भंडारण के मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन
2653 kg illegal firecrackers seized ahead Diwali stock exceeded licensed limits father and son arrested
कोतवाली में रखा पटाखा। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दीपावली से पहले अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ सर्विलांस और पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार की रात में टीम ने गोपीगंज और सोनखरी में दो स्थानों पर छापेमारी कर 26.53 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद किया। भंडारण करने में पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजा।

विज्ञापन




अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने शनिवार को कोतवाली में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि अवैध पटाखा भंडारण को लेकर पुलिस अलर्ट है। पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में शुक्रवार की रात पुलिस टीम ने सोनखरी स्थित आरबी ट्रेडर्स और छोटी चौराहा स्थित 'बरनवाल बुक डिपो' पर छापेमारी कर कुल 2653 किलो अवैध बारूद युक्त पटाखा बरामद किया। 

विज्ञापन
Trending Videos

पुलिस ने की कार्रवाई

इस दौरान अंकुर बरनवाल, कृष्ण मुरारी बरनवाल निवासी छोटी चौराहे को गिरफ्तार किया गया। एएसपी ने बताया कि सोनखरी से 2049 किलो और बुक डिपो से 603 किलो समेत कुल 2653 किलो अवैध पटाखा बरामद किया गया। पटाखों में बुलेट बम, मिना बम, हाइड्रो बम, चटाई, कृष्णा छाप जवान फुलझड़ी, मोरी छाप लगेन राकेट, चंद्रमा बैग, मिसाइल आदि शामिल रहे। 

पूछताछ में आरोपी अंकुर ने बताया कि उसके पास सोनखरी में आरबी ट्रेडर्स के नाम से केवल 450 किलो पटाखा भंडारण व बिक्री करने का लाइसेंस है, लेकिन धनतेरस और दीपावली त्योहार पर अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने निर्धारित मात्रा से अधिक अवैध पटाखों का भंडारण कर रखा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह इन पटाखों को सोनखरी से लाकर छोटी चौराहा कस्बा स्थित अपने पिता कृष्ण मुरारी बरनवाल की बुक डिपो की दुकान पर भी बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से बेचने के लिए उपलब्ध कराता था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed