यूपी: दीपावली से 15 दिन पहले 2653 किलो अवैध पटाखा बरामद, लाइसेंस से अधिक रखा था माल; पिता-पुत्र गिरफ्तार

इस दौरान अंकुर बरनवाल, कृष्ण मुरारी बरनवाल निवासी छोटी चौराहे को गिरफ्तार किया गया। एएसपी ने बताया कि सोनखरी से 2049 किलो और बुक डिपो से 603 किलो समेत कुल 2653 किलो अवैध पटाखा बरामद किया गया। पटाखों में बुलेट बम, मिना बम, हाइड्रो बम, चटाई, कृष्णा छाप जवान फुलझड़ी, मोरी छाप लगेन राकेट, चंद्रमा बैग, मिसाइल आदि शामिल रहे।



पूछताछ में आरोपी अंकुर ने बताया कि उसके पास सोनखरी में आरबी ट्रेडर्स के नाम से केवल 450 किलो पटाखा भंडारण व बिक्री करने का लाइसेंस है, लेकिन धनतेरस और दीपावली त्योहार पर अधिक मुनाफा कमाने के लालच में उसने निर्धारित मात्रा से अधिक अवैध पटाखों का भंडारण कर रखा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह इन पटाखों को सोनखरी से लाकर छोटी चौराहा कस्बा स्थित अपने पिता कृष्ण मुरारी बरनवाल की बुक डिपो की दुकान पर भी बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से बेचने के लिए उपलब्ध कराता था।