एशियन गेम पदक विजेता रोहित यादव का हुआ अभिनंदन, VIDEO

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अंतराष्ट्रीय जैवलिन खिलाड़ी एवं एशियन गेम के पदक विजेता रोहित यादव ने कहा कि वह 2028 ओलंपिक के मद्देनजर अपनी तैयारी कर रहे हैं। खिलाड़ियों को मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर वह मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। वह शुक्रवार को काशी नरेश विश्वविद्यालय के खेल मैदान में अमर उजाला से बातचीत कर रहे थे।

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