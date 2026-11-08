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Bhadohi News: व्यापारियों ने नगर की समस्याओं पर किया मंथन

Sun, 08 Nov 2026 01:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:29 AM IST
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Traders discussed the problems of the city.
नगर के एक प्रतिष्ठान में शनिवार को उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की ओर से बैठक आयोजित की गई। इसमें नगर की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। मंडल के अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने बताया कि दिवाली की पूर्व संध्या पर बैठक आयोजित करने का उद्देश्य व्यापारियों को उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण न करें। यदि कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता है तो उसे समझाएं। साथ ही दुकानों के सामने अवैध तरीके से वाहनों की पार्किंग न होने दें। बैठक में दीपक मोदनवाल, सुनील केसरवानी, विवेक गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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