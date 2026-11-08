Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   The Chamber of Commerce expressed grief over the death of the businessman.

Bhadohi News: व्यापारी के निधन पर व्यापार मंडल ने जताया शोक

Sun, 08 Nov 2026 01:27 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
The Chamber of Commerce expressed grief over the death of the businessman.
नगर के सराफा व्यापारी एवं कारपेट व्यवसायी कृपाकांत गुप्ता उर्फ लल्लू जी के निधन पर शनिवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, गोपीगंज की ओर से शोकसभा आयोजित की गई। सदर मोहाल स्थित महामंत्री दिनेश कुमार उमर के प्रतिष्ठान पर आयोजित सभा में व्यापारियों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी।
विज्ञापन

अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल ने कहा कि उनके निधन से व्यापारी समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। व्यापारियों ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दौरान कृष्ण कुमार खटाई, अभिषेक जायसवाल, जगदीश उमर, मुकुंद उमर, अवधेश उमर, अमन गुप्ता, कोमल मोदनवाल, विवेक गुप्ता, उमाशंकर ठठेरा, संजय उमर, वरुण उमर, दीपक मौर्य, सागर उमर और पंकज उमर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed