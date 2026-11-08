Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Seeing the reunion of the four brothers, people cheered.

Bhadohi News: चारों भाइयों का मिलन देख लोगों ने लगाए जयकारे

Sun, 08 Nov 2026 01:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Seeing the reunion of the four brothers, people cheered.
स्थानीय बाजार में ऐतिहासिक भरत मिलाप का आयोजन किया गया। एएसपी शुभम अग्रवाल व भदोही एसडीएम चंद्रकांत त्रिपाठी ने मेले का शुभारंभ किया। शनिवार की सुबह पांच बजे जब चारों भाइयों का मिलन हुआ तो मिलन देख लोग श्रीराम के जयकारे लगाने लगे।
विज्ञापन

भरत मिलाप मेले के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। रात भर श्रद्धालु सरोई बाजार में चलते-फिरते नजर आए। इस बीच एक से बढ़कर एक लॉन विमान निकाले गए। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच लोग झूमते नजर आए। निर्णायक मंडल ने लॉन विमानों का अवलोकन किया।
विज्ञापन

जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में सनी द्वारा बनाई गई दुर्गा पूजा की झांकी को एलसीडी एलसीडी टीवी दिया गया। वहीं दूसरे पुरस्कार के रूप में अनिल कुमार जंगीगंज की ओर से बनाई गई माता वैष्णो भैरव वध की झांकी को साइकिल मिला। वहीं तीसरे पुरस्कार के रूप में शिव शंकर ज्ञानपुर को मां दुर्गा की झांकी को कूलर के रूप में मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी तरह चौथा पुरस्कार राम आश्चर्य ज्ञानपुर को मुंसद द्वारा गणेश पूजा को दिया गया। समिति के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पांडेय उर्फ बड़ा ने सभी का आभार जताया। इस दौरान बृजेश कुमार सरोज, रामनाथ मोदनवाल, जाबिर बाबू अंसारी, मकसूद अली अंसारी, केशव चंद पांडेय, सुजीत चौधरी, राम पांडेय, दीप नारायण भारती आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed