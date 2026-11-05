बस्ती: आग लगने से दो बीघा गन्ने की फसल जली

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बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पटियवा (पगार) गांव में बुधवार दोपहर अज्ञात कारणों से लगी आग में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजमणि चौधरी की दो बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया। एसओ आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि ग्रामीणों ने आग बुझा दी है।

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