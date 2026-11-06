Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Withdrew 10,000 from an ATM, received 9,600 rupees.

Basti News: एटीएम से निकाले 10 हजार, मिले 9600 रुपये

Fri, 06 Nov 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Withdrew 10,000 from an ATM, received 9,600 rupees.
पुरानी बस्ती। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित एटीएम से 10 हजार रुपये निकालने पर रेलवे के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक हरिशंकर को 9600 रुपये ही मिले। पांच सौ रुपये के नोटों में एक सौ रुपये का नोट मिलने से 400 रुपये कम निकले। हरिशंकर के अनुसार, चार नवंबर को शाम 4:33 बजे नकदी निकासी के बाद रसीद नहीं मिली। मिनी स्टेटमेंट जांचने पर खाते से 10 हजार रुपये कटने की जानकारी हुई। आरोप है कि एटीएम पर शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी दर्ज नहीं है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed