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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   suheldev bharatiya samaj party holds workers review meeting in beili

बस्ती: बेइली में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक आयोजित

Sat, 10 Oct 2026 05:49 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Sat, 10 Oct 2026 05:49 PM IST
suheldev bharatiya samaj party holds workers review meeting in beili
बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के बेइली स्थित एक मैरिज हॉल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की गतिविधियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका की समीक्षा की गई।
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