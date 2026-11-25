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सल्टौआ ब्लॉक स्थित अजगैवाजंगल गांव में अवैध खनन की शिकायत पर चकबंदी विभाग की टीम ने जांच की। जांच में गाटा संख्या 1497 की वन विभाग की भूमि के करीब एक बीघा क्षेत्र में चार फीट तक मिट्टी निकाले जाने का आकलन किया गया। टीम ने मूल्यांकन रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजने और वन विभाग को सूचना देने की बात कही है। ग्रामीणों ने अवैध खनन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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