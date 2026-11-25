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कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को बस्ती जिले में सरयू और कुआनो नदी के विभिन्न घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। नौरहनी, शेरवा, उनियार, चांदपुर, माझा खुर्द और मनोरमा-कुआनो संगम तट पर भोर से ही भीड़ जुटने लगी। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजा-अर्चना, कथा श्रवण और दान-पुण्य किया। माझा खुर्द घाट पर सुरक्षा के लिए पुलिस बल, नाव, स्टीमर, गोताखोर और बैरिकेडिंग की व्यवस्था रही। डीएम और एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने घाटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

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