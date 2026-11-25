बस्ती: ढाई माह से लापता युवक का नदी किनारे मिला कंकाल, कपड़ों से भाई ने की पहचान
आठ अक्तूबर से लापता युवक का कंकाल बुधवार भोर में नदी किनारे मिला। मछुआरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम से जांच कराई। मौके पर पहुंचे युवक के भाई ने कपड़ों के आधार पर कंकाल की पहचान रोहित के रूप में की। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
विस्तार
गौर थाना क्षेत्र के टिनिच पुलिस चौकी अंतर्गत सुल्तानपुर गांव निवासी ढाई माह से लापता रोहित का कंकाल बुधवार भोर में नदी किनारे मिला। मछली पकड़ने पहुंचे मछुआरों ने कंकाल देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर परिजनों को जानकारी दी। वहां पहुंचे युवक के भाई ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान की। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से नमूने एकत्र कराए और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आठ अक्तूबर 2026 से था लापता
सुल्तानपुर गांव निवासी भगवानदीन का बेटा रोहित आठ अक्तूबर 2026 को अचानक लापता हो गया था। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर परिजनों ने गौर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे।
जांच जारी
पुलिस ने घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से आवश्यक नमूने एकत्र किए। इसके बाद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है।