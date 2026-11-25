{"_id":"6b06700fb841d04ec4047651","slug":"video-dr-kotnis-legacy-gives-new-identity-to-india-china-friendship-welcomes-chinese-medical-team-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: डॉ. कोटनीस की स्मृति में चीन से आए 18 सदस्यीय चिकित्सीय दल का दिल्ली में स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारत-चीन मैत्री के प्रतीक डॉ. द्वारकानाथ शांताराम कोटनीस की स्मृति में चीन से आए 18 सदस्यीय चिकित्सीय दल का नई दिल्ली में स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बस्ती के महुआ डाबर संग्रहालय के संरक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने की। वक्ताओं ने युद्ध के दौरान चीन में घायल सैनिकों और नागरिकों की सेवा करने वाले डॉ. कोटनीस के योगदान को याद किया। चीनी दल के सदस्यों ने कहा कि डॉ. कोटनीस की स्मृति आज भी चीन के लोगों के दिलों में जीवित है।

... और पढ़ें