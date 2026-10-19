बस्ती: नवमी पर देवी मंदिरों में हुआ हवन-पूजन

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बस्ती जिले में नवरात्र की नवमी तिथि लगते ही देवी मंदिरों में हवन-पूजन हुआ। सिद्धपीठ काली मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां के दर्शन-पूजन के बाद हवन किया। मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार, अष्टमी का व्रत रखने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं ने हवन के बाद भोजन-प्रसाद ग्रहण किया।

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