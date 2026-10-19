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अयोध्या-बस्ती मार्ग पर प्रतिबंध से बस्ती-टांडा रोड पर बढ़ा बड़े वाहनों का दबाव

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 05:32 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 05:32 PM IST







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अयोध्या-बस्ती मार्ग पर बड़े वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण बस्ती-टांडा मार्ग पर भारी वाहनों की संख्या बढ़ गई। इससे इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ा। ... और पढ़ें

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