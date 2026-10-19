{"_id":"6ad605d158a46988d10e9a59","slug":"video-colourfully-illuminated-pandals-draw-devotees-in-large-numbers-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाए पंडाल; दर्शन को उमड़ रहे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती शहर में दुर्गा पूजा का उल्लास है। शाम होते ही शहर के पूजा पंडाल रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठते हैं। पंडालों की भव्य सजावट और आकर्षक प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रहे हैं। पंडालों में विराजमान मां दुर्गा के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पूरे शहर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है।

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