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बस्ती: पीएचसी परसाकुतुब में जन आरोग्य मेले में मरीजों की जांच कर चिकित्सक ने दिया परामर्श

अनुराग रंजन

Updated Mon, 19 Oct 2026 05:20 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 05:20 PM IST







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पीएचसी परसाकुतुब में आयोजित जन आरोग्य मेले में चिकित्सक डॉ. अजय कुमार सिंह ने मरीजों का परीक्षण कर उन्हें जरूरी परामर्श दिया। इस दौरान स्वास्थ्य टीम ने भी मरीजों की जांच और उपचार में सहयोग किया। ... और पढ़ें

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