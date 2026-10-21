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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Thieves targeted a liquor shop, making off with cash, bottles, and a crate of beer.

बरेली: चोरों ने शराब की दुकान को बनाया निशाना, नकदी समेत बोतलें और बीयर की पेटी ले गए

Wed, 21 Oct 2026 07:01 PM IST
गीतेश सक्सेना
Geetesh Saxena गीतेश सक्सेना
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:01 PM IST
Thieves targeted a liquor shop, making off with cash, bottles, and a crate of beer.
बरेली के कस्बा सेंथल में मुख्य मार्ग पर स्थित अंग्रेजी कंपोजिट शराब की दुकान में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार रात दुकान के शटर के ताले काटकर घुसे चार अज्ञात चोर नकदी, 12 बोतल अंग्रेजी शराब और एक पेटी बीयर चुरा ले गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह दुकान बरेली निवासी सुहेल खान के नाम पर है। ग्राम गौनेरी दान थाना जहानाबाद, पीलीभीत निवासी नरेंद्र कुमार और सेंथल निवासी हरीशंकर दुकान पर सेल्समैन हैं। नरेंद्र कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है।
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