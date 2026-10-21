बरेली: चोरों ने शराब की दुकान को बनाया निशाना, नकदी समेत बोतलें और बीयर की पेटी ले गए

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बरेली के कस्बा सेंथल में मुख्य मार्ग पर स्थित अंग्रेजी कंपोजिट शराब की दुकान में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंगलवार रात दुकान के शटर के ताले काटकर घुसे चार अज्ञात चोर नकदी, 12 बोतल अंग्रेजी शराब और एक पेटी बीयर चुरा ले गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यह दुकान बरेली निवासी सुहेल खान के नाम पर है। ग्राम गौनेरी दान थाना जहानाबाद, पीलीभीत निवासी नरेंद्र कुमार और सेंथल निवासी हरीशंकर दुकान पर सेल्समैन हैं। नरेंद्र कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है।

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