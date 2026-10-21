बरेली: संदिग्ध हालात में ग्राम प्रशासक की मौत, घर में फंदे से लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव पहुंचा बुजुर्ग में बुधवार सुबह ग्राम प्रशासक राजेंद्र पाल का शव फंदे से लटका मिला। शव देख परिवार में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथमदृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई गई है।

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जानकारी के अनुसार, गांव पहुंचा बुजुर्ग के ग्राम प्रधान राजेंद्र पाल मंगलवार रात अपने घर में सोए थे। बुधवार सुबह जब परिजनों ने उनका शव फंदे पर लटका देखा तो घर में चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।सूचना मिलने पर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटना के संबंध में परिजनों से जानकारी जुटाई। हालांकि, ग्राम प्रशासक ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। घटना के बाद गांव में भी शोक का माहौल बना हुआ है।