विधान परिषद चुनाव: बरेली में 23 अक्तूबर को होगा मतदान, एसएसपी का पुलिसकर्मियों को संदेश, सतर्कता बरतें

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदान रवानगी स्थल का निरीक्षण

बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने संजय गांधी कम्युनिटी हॉल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां से बरेली जनपद के मतदान कार्मिकों की रवानगी होगी।



निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान दलों के प्रस्थान के लिए बनाई जाने वाली डिस्पैच टेबल, मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए रिसीविंग टेबल और स्ट्रांग रूम की व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही निर्वाचन से जुड़ी अन्य तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके तहसीलदार सदर, तहसीलदार मीरगंज सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।