फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   SSP issues instructions to exercise vigilance in view of MLC elections in Bareilly

विधान परिषद चुनाव: बरेली में 23 अक्तूबर को होगा मतदान, एसएसपी का पुलिसकर्मियों को संदेश, सतर्कता बरतें

Wed, 21 Oct 2026 04:29 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 21 Oct 2026 04:29 PM IST
सार

बरेली में शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए पुलिस ने तैयारियां तेज की हैं। बुधवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों को ब्रीफ किया। उन्होंने क्षेत्राधिकारियों, निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों और पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

विज्ञापन
SSP issues instructions to exercise vigilance in view of MLC elections in Bareilly
एसएसपी ने अफसरों और कर्मचारियों को किया ब्रीफ। - फोटो : पुलिस मीडिया सेल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 23 अक्तूबर को प्रस्तावित मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए बुधवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस लाइन स्थित रविंद्रालय में निर्वाचन ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफ किया।

विज्ञापन


एसएसपी ने क्षेत्राधिकारियों, निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों और पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान पूरी सतर्कता और मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी पुलिसकर्मी अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
विज्ञापन


ब्रीफिंग में पुलिसकर्मियों को मतदान प्रक्रिया के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहने को कहा गया। इस दौरान एसपी सिटी, एसपी उत्तरी, एसपी दक्षिणी, एसपी यातायात समेत अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदान रवानगी स्थल का निरीक्षण
बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने संजय गांधी कम्युनिटी हॉल का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां से बरेली जनपद के मतदान कार्मिकों की रवानगी होगी। 

निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान दलों के प्रस्थान के लिए बनाई जाने वाली डिस्पैच टेबल, मतदान सामग्री प्राप्त करने के लिए रिसीविंग टेबल और स्ट्रांग रूम की व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही निर्वाचन से जुड़ी अन्य तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके तहसीलदार सदर, तहसीलदार मीरगंज सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed