पीईटी 2026: लखनऊ-मुरादाबाद के बीच परीक्षा विशेष ट्रेन चलाएगा रेलवे, अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत

त्योहार से पहले ज्यादातर नियमित ट्रेनें फुल हैं। काफी संख्या में यात्रियों के पास वेटिंग टिकट भी हैं। इन गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाए जाने के बाद काफी संख्या में वेटिंग टिकट कन्फर्म होने का रास्ता साफ हो जाएगा। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि अतिरिक्त कोच वाली नियमित ट्रेनों की सूची जल्द जारी कर दी जाएगी।



सात घंटे तक देरी से चल रहीं विशेष ट्रेनें, नियमित की भी बिगड़ रही चाल

त्योहारी सीजन में लेटलतीफी का शिकार हो रहीं विशेष ट्रेनों के साथ ही नियमित की चाल भी बिगड़ रही है। नियमित के मुकाबले किराया ज्यादा होने के बाद भी यह गाड़ियां सात घंटे तक इंतजार करा रही हैं। मंगलवार को बरेली होकर गुजरने वाली छह विशेष ट्रेनें देरी से आईं। इस दौरान 10 से ज्यादा नियमित गाड़ियां भी लेटलतीफी का शिकार हुईं।