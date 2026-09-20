बरेली: रबड़ी टोला वार्ड में सीवर, सड़क, पानी की समस्या से लोग परेशान

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बरेली में नगर निगम के वार्ड 80 रबड़ी टोला में सीवर ओवरफ्लो, टूटी सड़कें और पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। रविवार को अमर उजाला के वार्ड संवाद में नागरिकों ने अपनी शिकायतें साझा कीं। नासिर खान ने खराब ट्रांसफार्मर और पानी लीकेज की समस्या बताई। आसमा बेगम ने अनियमित जल आपूर्ति की शिकायत की। मोहम्मद मुनीश ने अस्थायी कूड़ा घर से बीमारियों का खतरा बताया। पार्षद सैय्यद रेहान अली ने कुछ सड़कों की मरम्मत और पांच पानी पंपों की स्वीकृति की बात कही।

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