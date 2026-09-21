फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Dogs attack five people, four people including two innocent children injured

Bareilly News: कुत्तों ने पांच पर किया हमला, दो मासूम बच्चों समेत चार लोग जख्मी

Mon, 21 Sep 2026 02:49 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 21 Sep 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Dogs attack five people, four people including two innocent children injured
शेरगढ़। कस्बे में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। दो दिनों में लावारिस कुत्तों ने दो मासूम बच्चों समेत पांच लोगों पर हमला किया। इनमें चार लोग जख्मी हो गए।
विज्ञापन

मोहल्ला बाजार में शनिवार देर शाम हमजा खान (2) पर लावारिस कुत्ते ने हमला कर उसकी गर्दन नोच ली। उसे सीएचसी शेरगढ़ ले जाया गया। वहां से जिला अस्पताल बरेली रेफर किया गया। वहां उसकी गर्दन में टांके लगे हैं। ऐसे ही कुत्ते ने रविवार को खेत पर बैठे मोहम्मद हुसैन (60) की पीठ पर काट लिया। बचाव के चक्कर में नाक भी जख्मी हो गई। एक से दूसरे घर जा रहीं उनकी बहू रईस बानो के कपड़े फाड़ दिए।
विज्ञापन

वार्ड सात निवासी मोहम्मद जैद (7) को भी बाजार में लावारिस कुत्ते ने कमर के पास काट लिया। ग्राम पंचायत टांडा निवासी लुकमल की पत्नी नईमा (45) को भी कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया। सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. गजेंद्र सिंह ने बताया कि सीएचसी पर एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) का पर्याप्त स्टॉक है। घायलों को एआरवी लगाई गई है। ईओ दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि लावारिस कुत्तों को पकड़वाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। नगर पंचायत प्रशासन के पास कुत्तों को पकड़ने के उपकरण नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed