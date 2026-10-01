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बरेली: ओसवाल चीनी मिल पर तालाबंदी, 22 अक्तूबर को होगी नीलामी

Mukesh Kumar

Updated Thu, 01 Oct 2026 06:19 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 06:19 PM IST







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बरेली के नवाबगंज तहसील क्षेत्र में बृहस्पतिवार को ओसवाल चीनी मिल में तालाबंदी कर कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया। प्रशासन ने यह कार्रवाई किसानों के लगभग 74 करोड़ रुपये गन्ना भुगतान बकाया होने के कारण की है। मिल की नीलामी 22 अक्तूबर को होगी। ... और पढ़ें

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