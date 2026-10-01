बरेली कॉलेज: पार्किंग विवाद गहराया, धरने पर बैठे शिक्षक और कर्मचारी, पूर्वी गेट बंद किए जाने का विरोध

बरेली कॉलेज में पूर्वी गेट बंद किए जाने और शिक्षकों व कर्मचारियों के वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल तक न जाने देने के विरोध में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। प्राचार्य द्वारा 19 दिनों तक संज्ञान न लेने पर बृहस्पतिवार को बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी प्राचार्य कार्यालय के सामने सांकेतिक धरने पर बैठे।

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शिक्षकों और कर्मचारियों ने 30 सितंबर को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन का रास्ता चुना था। वे तेज धूप में बैठकर अपनी मांगों के समर्थन में डटे रहे। इस दौरान उन्होंने अपने अध्यापन कार्य और विभागीय दायित्वों को भी निभाया। धरना स्थल पर रखे गए उपस्थिति रजिस्टर में लगभग 100 शिक्षकों और कर्मचारियों के हस्ताक्षर दर्ज हुए।शिक्षकों और कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन से पूर्वी गेट को जल्द खोलने की पुरजोर अपील की है। उनका कहना है कि वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल तक जाने दिया जाए। शिक्षकों की ऊर्जा को समस्याओं में व्यर्थ करने के बजाय पठन-पाठन और संस्था के हित में लगाना चाहिए। यह महाविद्यालय के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।घोषित कार्यक्रम के अनुसार यह सांकेतिक धरना आगे भी जारी रहेगा। शिक्षक और कर्मचारी तीन अक्तूबर को फिर धरने पर बैठेंगे। इसके बाद पांच अक्तूबर को भी विरोध प्रदर्शन होगा। वे अपनी मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाए रखेंगे।