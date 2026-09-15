{"_id":"6aa939c0a2a8898088042db3","slug":"video-former-minister-of-state-rank-official-pannalal-kashyap-arrested-in-multi-crore-fraud-case-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"करोड़ों की ठगी में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पन्नालाल कश्यप गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली समेत कई जिलों में होटल व फैक्टरी के नाम पर जमीन खरीद के बहाने किसानों से कई करोड़ रुपये की ठगी कर ली गई। प्रदेश भर के ठगों का एक बड़ा नेटवर्क इस धंधे में शामिल था। अब क्राइम ब्रांच ने ठगी के सरगना पन्नालाल कश्यप को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम में गढ़ी का निवासी पन्नालाल कश्यप बसपा सरकार में वर्ष 2007 में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रहा है।

... और पढ़ें