यूपी: करोड़ों की ठगी में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री गिरफ्तार, मेरठ से पकड़कर लाई बरेली क्राइम ब्रांच
किसानों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में बरेली क्राइम ब्रांच ने पूर्व राज्यमंत्री पन्नालाल कश्यप को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद निवासी कश्यप पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। उस पर करीब 38 मामले दर्ज हैं। उसे मेरठ से पकड़ा गया और भोजीपुरा पुलिस को सौंपा गया है।
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एसएसपी ने क्राइम ब्रांच को दी विवेचना
करीब तीन साल से पीड़ित किसान रिपोर्ट दर्ज कराने को भटक रहे थे। लगभग दो साल पहले तत्कालीन आईजी राकेश कुमार सिंह व मौजूदा एसएसपी अनुराग आर्य ने इस मामले में संज्ञान लेकर पीड़ितों की रिपोर्ट लिखवाना शुरू की। पुलिस के मुताबिक पन्नालाल के खिलाफ करीब 38 मामले जिले के अलग अलग थानों में दर्ज कराए गए। भोजीपुरा और मीरगंज में सर्वाधिक मामले दर्ज थे।