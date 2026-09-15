यूपी: करोड़ों की ठगी में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री गिरफ्तार, मेरठ से पकड़कर लाई बरेली क्राइम ब्रांच

क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने उसकी तलाश में पहले गाजियाबाद में दबिश दी, वहां से वह चकमा देकर भाग निकला। फिर टीम ने उसे मेरठ से गिरफ्तार कर लिया और बरेली ले आई। उसे भोजीपुरा थाना पुलिस को सौंपा गया है। यहां उसके खिलाफ दो मुकदमे पहले से दर्ज हैं। कई अन्य मामलों में विवेचना में उसका नाम खुला है। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था।