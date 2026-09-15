फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Two new swine flu cases detected in Bareilly

बरेली: स्वाइन फ्लू के दो नए मरीज मिले, जिले में अब तक 24 मामले आ चुके हैं सामने

Tue, 15 Sep 2026 09:20 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 15 Sep 2026 09:20 PM IST
सार

बरेली में दो दिन की राहत के बाद फिर स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं। मंगलवार को दो मामले सामने आए। इसके साथ ही जिले में अब तक मिले संक्रमित मरीजों की संख्या 24 हो गई।  

विज्ञापन
Two new swine flu cases detected in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली जिले में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) संक्रमण के दो नए मामले सामने आए हैं। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में शहर के आकाशपुरम निवासी 76 वर्षीय बुजुर्ग और मझगवां क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। दोनों नए मामलों के साथ जिले में अब तक संक्रमित मिले मरीजों की संख्या 24 पहुंच गई है।

विज्ञापन


रविवार और सोमवार को कोई नया मामला सामने नहीं आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली थी, लेकिन मंगलवार को दो नए मरीज मिलने के बाद निगरानी और तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए परिजनों पर भी नजर रख रही हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि दोनों मरीजों के परिजनों को टीम ने दवा उपलब्ध कराई है। साथ ही संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।
विज्ञापन


बचाव के उपाय
- बार-बार नाक, मुंह न छुएं। कई बार हाथ धोएं।
- यात्रा के दौरान, बाजार में मास्क जरूर पहनें।
- घर को हवादार, साफ रखें। पौष्टिक भोजन करें।
- संदिग्ध या संक्रमित लोगों से दो फुट की दूरी बनाए रखें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed