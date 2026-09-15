बरेली: झोलाछाप ने कराया महिला का प्रसव, नवजात की मौत के बाद हंगामा, अस्पताल सील, आरोपी हिरासत में

फरीदपुर के मोहल्ला फर्रखपुर निवासी सचिन गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पत्नी मुस्कान (22) को शनिवार को मर्सी अस्पताल में भर्ती कराया था। मर्सी अस्पताल के संचालक अली अब्बास जैदी ने प्रशिक्षित चिकित्सक की अनुपस्थिति में खुद ही बिना अनुमति लिए डिलीवरी कराई। जबकि संचालक के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। प्रसव के बाद मंगलवार को नवजात को सांस लेने में दिक्कत होने पर उसके ऑक्सीजन नहीं लगाई गई, जिससे नवजात ने दम तोड़ दिया।अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी अली अब्बास जैदी को हिरासत में ले लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम भी मौके पर पहुंची। मुस्कान के परिजन ने आरोपी संचालक के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने संचालक से पूछताछ की। इस दौरान संचालक ने भागने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर हिरासत में ले लिया है।

हंगामे के बाद जागा विभाग, अस्पताल सील

नवजात की मौत की सूचना के बाद हंगामे की सूचना पर फरीदपुर सीएचसी की टीम भी पहुंची। यहां जांच के दौरान अस्पताल में पंजीकृत डॉक्टर व अन्य स्टाफ गायब मिले। जिस पर टीम ने अस्पताल को सील कर दिया। इस संबंध में फरीदपुर सीएचसी अधीक्षक डॉ. अनुराग गौतम ने बताया कि अस्पताल में अनियमितता मिलने पर उसको सील कर दिया। वहां भर्ती पांच मरीजों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है।



नोटिस के फेर में उलझा विभाग, वर्षों से अस्पताल में होता रहा खेल

बीते सात अगस्त को झोलाछाप नियंत्रण सेल प्रभारी डा. सुचिता गंगवार ने मर्सी अस्पताल में औचक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान अस्पताल संचालक मौके पर पंजीकरण से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका था। इस पर नोडल अधिकारी ने संचालक को तीन दिन के भीतर पंजीकरण दस्तावेज पेश करने का नोटिस जारी किया था।



नोटिस की समय सीमा बीतने पर भी अस्पताल का संचालन होता रहा। डॉ. सुचिता गंगवार ने बताया कि नोटिस का जवाब देने के लिए संचालक नहीं आया था। उसने अस्पताल के पंजीयन संबंधी दस्तावेज भेजे थे। लेकिन इस पर राशिद अली का नाम दर्ज था।

