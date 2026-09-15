फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   FIR registered against eight people for creating a ruckus and blocking the road in Bareilly

बरेली: मृत गोवंश दफनाने से रोका, सड़क पर जाम लगाकर किया हंगामा, आठ नामजद और 25 अज्ञात पर रिपोर्ट

Tue, 15 Sep 2026 08:26 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगंज (बरेली)
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगंज (बरेली) Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 15 Sep 2026 08:26 PM IST
सार

बरेली के अलीगंज क्षेत्र में सड़क पर जाम लगाकर हंगामा करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तहरीर के आधार पर आठ नामजद और 20-25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 

विज्ञापन
FIR registered against eight people for creating a ruckus and blocking the road in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव भजनई के पास सिरौली-अलीगंज मुख्य मार्ग पर मृत गोवंश को दफनाने को लेकर भीड़ ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि कस्बे के दबंगों व असामाजिक तत्वों ने न सिर्फ मृत गोवंश को गड्ढे में दफनाने से रोका, बल्कि मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया और ग्राम प्रशासक से 25 हजार रुपये रंगदारी मांगी। रंगदारी न मिलने पर आरोपी बवाल करने पर आमादा हो गए। घटना के संबंध में ग्राम प्रशासक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने आठ नामजद के साथ 20 से 25 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 

विज्ञापन


थाने में दी गई तहरीर के अनुसार, ग्राम पंचायत भजनई और आसपास के ग्रामीण इलाकों में वर्षों से मृत पशुओं को मुख्य सड़क के किनारे खाली स्थानों पर दफनाया जाता रहा है। हाल ही में किसी ग्रामीण का गोवंश मर गया, जिसे सड़क किनारे एक गहरी खाई में डाल दिया गया। इसी दौरान भारी बारिश के कारण खाई में जलभराव हो गया, जिससे मृत गोवंश का शव पानी में उतराने लगा। बदबू और संक्रमण की आशंका को देखते हुए ग्राम प्रशासक एवं संबंधित विकास खंड के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और तत्काल जेसीबी मंगवाकर गोवंश का दफनाने की की प्रक्रिया शुरू कराई।
विज्ञापन


जेसीबी रोककर मुख्य मार्ग किया बंद
तहरीर के मुताबिक, जैसे ही जेसीबी से गड्ढा खोदकर गोवंश को दफनाने का कार्य शुरू किया गया, तभी अलीगंज कस्बे के कुछ असामाजिक तत्व 20 से 25 अज्ञात लोगों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी दबंगई दिखाते हुए कार्य को जबरन रुकवा दिया और अलीगंज–सिरौली मार्ग पर आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। जब ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने रास्ता रोकने का कारण पूछा, तो आरोपियों ने कहा कि जब तक ग्राम प्रधान 25 हजार रुपये नहीं देंगे, तब तक यहां किसी भी सूरत में गोवंश को दफनाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना अलीगंज पुलिस को दी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ग्राम प्रशासक के पुत्र ने मामले की तहरीर पुलिस को दी। इसके आधार पर पुलिस ने हर्ष गुप्ता, रितिक गुप्ता, नवीन ठाकुर, विकास शर्मा, सचिन शर्मा, प्रदीप गुप्ता, हिमांशु, अमन शर्मा और 25 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed