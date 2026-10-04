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बरेली: श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा, शहरवासियों ने फूल बरसाकर किया स्वागत
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की बरेली शाखा ने रविवार को सात दिवसीय 'भव्य शिव कथा अमृत' के प्रचार के लिए विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली। यह कथा 5 अक्तूबर से 11 अक्तूबर 2026 तक आयोजित होगी। शोभा यात्रा कथा स्थल से ढोल-नगाड़ों और "हर-हर महादेव" के जयघोष के साथ शुरू हुई। मेयर उमेश गौतम, भोजीपुरा के ब्लॉक प्रमुख योगेश पटेल और जय अग्रवाल ने ध्वज दिखाकर इसे रवाना किया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पारंपरिक पोशाक में पवित्र मंगल कलश धारण किए। नगरवासियों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह यात्रा पुनः कथा स्थल पर संपन्न हुई। संस्थान के अनुसार, कथा व्यास डॉक्टर सर्वेश्वर शिव-तत्व, भक्ति और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों पर विचार व्यक्त करेंगे। लोगों से कथा में शामिल होने की अपील की गई है।
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