{"_id":"6adc7f4aba89c41a8c09029a","slug":"video-bareilly-prisoner-escapes-from-court-lock-up-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: कोर्ट के लॉकअप से फरार हुआ बंदी, आठ पुलिसकर्मी निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में न्यायालय लॉकअप से एक बंदी भाग निकला। सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि सचिन को एक मामले में 21 अक्तूबर को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। यहां वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया। इस मामले में आठ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है।

... और पढ़ें