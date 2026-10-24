बरेली: कोर्ट के लॉकअप से फरार हुआ बंदी, तीन दिन तक छिपाया मामला, आठ पुलिसकर्मी निलंबित

बरेली के जिला कारागार से 21 अक्तूबर को पेशी पर लाया गया सुभाषनगर निवासी बंदी सचिन सिंह ठाकुर न्यायालय लॉकअप से फरार हो गया। तीन दिन से संबंधित पु्लिसकर्मी उसे खुद ही तलाश कर रहे थे। इसकी जानकारी होने पर शनिवार को एसएसपी अनुराग आर्य ने आठ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। कोतवाली में इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एसएसपी ने सचिन की तलाश में चार टीम लगाई हैं।

सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि सचिन को एक मामले में 21 अक्तूबर को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। यहां वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया। सचिन की सुरक्षा में कोर्ट हवालात चौकी के दरोगा विजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, कुलवंत सिंह, सुधीर कुमार, सोमदास, धर्मेंद्र, व कांस्टेबल इंद्रजीत और आदेश को लापरवाही का प्रारंभिक दोषी माना गया है।

पुलिसकर्मियों पर रिपोर्ट दर्ज

इस मामले में कोतवाली में इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके साथ ही, सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन सभी पर बंदी के भागने की जानकारी छुपाने का भी आरोप है। तलाश के लिए चार संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में सर्विलांस, एसओजी, थाना कोतवाली और थाना सुभाषनगर के कर्मी शामिल हैं। गठित टीमें फरार बंदी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं।