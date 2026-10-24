यूपी: 10 लाख की मिलावटी 90 क्विंटल सौंफ सीज, पुताई वाले हरे रंग से रंगने का आरोप; 15 टीमों की छापेमारी

कहां-कहां से उठाए गए सैंपल?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के आयुक्त और डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर अभियान चलाया गया। जलालाबाद के मोहल्ला अंबेडकर नगर, बरेली रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठान आरके ट्रेडिंग कंपनी से सौंफ के दो नमूने लेकर 2,348 किलोग्राम सौंफ सीज की गई। पुरानी राइस मिल, बरेली रोड स्थित शिव कुमार के खाद्य प्रतिष्ठान से सौंफ का एक नमूना और हरा कलर और पीला कलर के एक-एक नमूने लिए गए। यहां 5,185 किलोग्राम सौंफ और 70 किलोग्राम कलर सीज कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बरेली रोड करसुखेड़ा स्थित खाद्य प्रतिष्ठान नंदन ट्रेडिंग कंपनी से सौंफ का एक नमूना लिया गया। सरैया मोड़ स्थित अशोक ट्रेडर्स से सौंफ के दो नमूने लेकर 1,560 किलोग्राम सौंफ सीज की गई। इस तरह इन प्रतिष्ठानों से कुल 9,093 किलोग्राम यानी 90.93 क्विंटल सौंफ सीज की गई।