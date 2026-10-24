बरेली: छेड़खानी के आरोपी ने फैक्टरी कर्मचारी को मारी गोली, मुकदमा वापस लेने का बना रहा था दबाव

पुरानी रंजिश बनी हमले का कारण

पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे पुराना विवाद है। घायल की पत्नी ने एक वर्ष पूर्व ललित के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। ललित उस पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। महिला ने समझौता करने से मना कर दिया था। इस रंजिश में ललित ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर सीओ द्वितीय नितिन कुमार और थाना प्रभारी विनोद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जानकारी ली। सीओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।