बरेली: छेड़खानी के आरोपी ने फैक्टरी कर्मचारी को मारी गोली, मुकदमा वापस लेने का बना रहा था दबाव
बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात प्लाईवुड फैक्टरी के कर्मचारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दावत से घर लौटते समय गांव के युवक ने ही उन पर दो फायर किए। एक गोली कर्मचारी के सिर में लगी, दूसरी गोली छूकर निकल गई। गोली लगने से घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे एक वर्ष पुराने छेड़खानी के मुकदमे की रंजिश बताई जा रही है। रात करीब दस बजे गांव मथुरापुर में दुर्गामाता मंदिर के पास यह वारदात हुई।
गांव मथुरापुर निवासी युवक (37 वर्ष) परसाखेड़ा स्थित एक प्लाई फैक्टरी में काम करते हैं। वह गांव में ही दावत खाकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान वहां पहले से घात लगाए बैठे गांव के ललित कुमार उर्फ ओमी ने अपने तमंचे से उन पर दो फायर कर दिए। गोली लगने से फैक्टरी कर्मचारी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। फायरिंग और चीखपुकार सुनकर गांव के पप्पू मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल के परिजन को सूचना दी। परिजन ने उसे भोजीपुरा स्थित एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।
पुरानी रंजिश बनी हमले का कारण
पुलिस के अनुसार, घटना के पीछे पुराना विवाद है। घायल की पत्नी ने एक वर्ष पूर्व ललित के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। ललित उस पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहा था। महिला ने समझौता करने से मना कर दिया था। इस रंजिश में ललित ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर सीओ द्वितीय नितिन कुमार और थाना प्रभारी विनोद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जानकारी ली। सीओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।