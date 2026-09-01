{"_id":"6a96665e4eb26aa4f90f0fd6","slug":"video-ambedkar-statue-damaged-in-baheri-in-bareilly-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: बहेड़ी में आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त, गांव में तनाव, पुलिस तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के भिलैया गांव में सोमवार रात किसी ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी। इससे गांव में तनाव फैल गया। पुलिस-प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। सीओ अरुण कुमार सिंह के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और गांव में पुलिस बल तैनात है। ग्रामीणों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई व पार्क सुरक्षा की मांग की।

... और पढ़ें