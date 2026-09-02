बरेली में उफनाई किच्छा नदी: बहेड़ी में अचानक आया सैलाब, मेगा फूड पार्क में घुसा पानी, अलर्ट जारी

बरेली के बहेड़ी में मंगलवार की रात उत्तराखंड के गौला बैराज से 27 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद किच्छा नदी उफान पर आ गई। नदी का रुख नहीं बदला, लेकिन मेगा फूड पार्क की तरफ कटान और जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी ओवरफ्लो होकर पार्क के अंदर पहुंच गया। करोड़ों की पिचिंग के बावजूद पानी रोक नहीं पाया। सड़क पर

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दरअसल, पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते गौला बैराज में जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था। सुरक्षा के लिए बैराज के फाटक खोले गए तो किच्छा नदी में सैलाब आ गया। तेज बहाव के कारण मेगा फूड पार्क की तरफ कटान तेज हो गई और पानी पार्क की सीमा लांघकर अंदर घुस गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कटान रोकने के लिए प्रशासन ने पहले ही मेगा फूड पार्क के किनारे किच्छा नदी में करोड़ों रुपये खर्च कर मजबूत पिचिंग कराई थी। लेकिन तेज बहाव और कटान के आगे पिचिंग भी कमजोर पड़ गई।गांव वालों का आरोप है कि खनन माफिया और विभागीय मिलीभगत से नदी में अंधाधुंध अवैध बालू खनन हुआ। इसी वजह से नदी का तल गहरा हो गया और मेगा फूड पार्क की तरफ कटान बढ़ने से ओवरफ्लो की स्थिति बन गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार की रात से ही एसडीएम गोपाल शर्मा राजस्व टीम के साथ मेगा फूड पार्क में डटे रहे। नदी किनारे बसे गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दी गई।