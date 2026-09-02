बरेली: 'इलाके में तबाही मचा दो', सोशल मीडिया पर डाला भड़काऊ वीडियो, दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

अरमान बानखाना खुदाबख्श मस्जिद, प्रेमनगर का रहने वाला है। इनके कृत्यों से आसपास के लोगों में रोष और भय व्याप्त है। उप निरीक्षक अक्षय त्यागी ने बताया कि इन वीडियो के कारण क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। उन्होंने तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की।



जांच में जुटी पुलिस

वायरल हुए वीडियो में आपत्तिजनक और भड़काऊ संदेश दिए गए हैं। एक वीडियो में सीधे तौर पर सरकार और पुलिस को चुनौती दी गई है। दूसरे वीडियो में अभी 15 मिनट बाकी है जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो किसी अप्रिय घटना की ओर इशारा करता है। पुलिस अब इन वीडियो के पीछे के मकसद की जांच कर रही है।