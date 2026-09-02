बरेली: जनसेवा केंद्र संचालक से छिनैती करने के दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, गोली लगने से एक घायल

बरेली में मीरगंज थाना पुलिस ने बुधवार रात मुठभेड़ के बाद छिनैती के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और छिनैती के 9,500 रुपये बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। इन आरोपियों ने 29 जुलाई की रात एक जनसेवा केंद्र संचालक से बैग छीना था।

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रम्पुरा जाटान निवासी निर्देव कुमार 29 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे जनसेवा केंद्र से घर लौट रहे थे। दुलीराम इंटर कॉलेज के पास मोड़ पर पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने उनका बैग झपट्टा मारकर छीन लिया था। बैग में रुपये रखे थे। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम गठित की थी। विज्ञापन



सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि बुधवार रात मीरगंज पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने बलूपुरा चौराहे के पास दो आरोपियों के होने की सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर आरोपियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। रम्पुरा जाटान निवासी निर्देव कुमार 29 जुलाई की रात करीब 9:30 बजे जनसेवा केंद्र से घर लौट रहे थे। दुलीराम इंटर कॉलेज के पास मोड़ पर पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने उनका बैग झपट्टा मारकर छीन लिया था। बैग में रुपये रखे थे। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम गठित की थी।सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि बुधवार रात मीरगंज पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने बलूपुरा चौराहे के पास दो आरोपियों के होने की सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। खुद को घिरा देखकर आरोपियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की।

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