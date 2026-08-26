बरेली में ठगी का आरोपी गिरफ्तार फर्जी दस्तावेज और मुहर बरामद

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बरेली में सैन्य अस्पताल के पास अग्निवीर भर्ती के पुन: मेडिकल में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले लखनऊ निवासी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राजेश तिवारी ने एक अभ्यर्थी से 40 हजार रुपये वसूले थे। वह खुद को सेवानिवृत्त हवलदार बताकर फर्जी दस्तावेज और मुहर का इस्तेमाल करता था। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि आरोपी से फर्जी दस्तावेज और मुहर बरामद हुई है।

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