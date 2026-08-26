बरेली: जीरो प्वाइंट चौराहे पर होगा एलीवेटेड रोड और फ्लाईओवर का निर्माण, यातायात को मिलेगी रफ्तार

एफसीआई गोदाम मार्ग लॉजिस्टिक में प्रस्तावित, बनेगी नाली

मथुरापुर होकर एफसीआई गोदाम मार्ग को वित्त वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में लॉजिस्टिक के लिए प्रस्तावित है। ड्रेनेज के लिए नाली बनेगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव भेजा है, स्वीकृति का इंतजार है। यहां नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, डीएफओ दीक्षा भंडारी, एडीएमएफआर संतोष कुमार सिंह, संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान, आरएम यूपीसीडा मंसूर कटियार अन्य अधिकारी मौजूद रहे।



चीनी मांझा की बिक्री बंद हो, अतिक्रमण पर हो सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मंडलायुक्त शंभू कुमार से मिलकर समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना और जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने शहर में कानून-व्यवस्था, यातायात सुगमता और त्योहारों के दौरान सुरक्षा को लेकर पांच प्रमुख मुद्दे उठाए। कहा कि प्रतिबंधित चीनी मांझे के इस्तेमाल से पूर्व में कई बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।



रक्षाबंधन के त्योहार से पहले चीनी मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। मुख्य मार्गों पर बनाए गए चौड़े प्लांटर्स के कारण सड़कें संकरी हो गई हैं। सड़कों पर गाड़ियां पार्क होने से जाम की समस्या और बढ़ जाती है। महादेव पुल के नीचे व्याप्त अतिक्रमण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों के साथ ही अन्य समस्याओं का समाधान जल्द करने की मांग उठाई गई। संवाद