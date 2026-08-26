बरेली: तस्करी में जेल भेजने की दी धमकी, पुलिसकर्मी बनकर एमआर को लूटा, चार आरोपी गिरफ्तार

सपा नेता का भांजा चला रहा था गिरोह

पुष्पेंद्र ने आसपास जानकारी की तो पता लगा कि पुलिस बनकर छिनैती करने वाले उमरसिया के कमल वर्मा व हेमंत और चनेहटी निवासी रोहित साहू हैं। इनके सरगना का नाम अभिषेक कश्यप है जो कांधरपुर में रहता है। फिर वह कैंट थाने पहुंचे और इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। थाना प्रभारी ने टीम के साथ दबिश दी तो नशे की हालत में मिले आरोपी आसानी से पकड़ लिए गए।



चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। पुलिस जांच में पता लगा कि अभिषेक एक सपा नेता का भांजा है। वह ब्याज और प्रॉपर्टी का काम करता है। कमल प्लंबर है और हेमंत व रोहित फूड डिलीवरी ब्वॉय हैं। चारों नशा करके रात में कैंट इलाके में घूमते हैं और मौका देखकर लूट छिनैती कर लेते हैं।



लूट की रकम बरामद, दो बाइक सीज

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि एमआर से लूट मामले में कैंट थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के पास से लूटी रकम में से 4,520 रुपये व चारों आरोपियों के फोन बरामद किए गए हैं। इनके पास मौजूद दोनों बाइक सीज कर दी गई हैं।