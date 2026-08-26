बरेली: नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर, महापौर ने दिए कार्रवाई के आदेश

अवैध कब्जे किए जाएंगे चिह्नित

पार्षदों ने बताया कि कई जगह निगम की जमीन पर पक्के मकान बनवा लिए गए हैं। निगम की जमीन पर हो रहे कब्जों ने महापौर उमेश गौतम व नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नाराजगी जताई। उन्हें सभी कब्जों की सूची बनाकर मौके पर निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। निरीक्षण के बाद कब्जा करने वालों को नोटिस दिए जाएंगे। अगर फिर भी कब्जे नहीं हटते हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई निगम की ओर से की जाएगी।