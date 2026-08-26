बरेली: नगर निगम की जमीन पर अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर, महापौर ने दिए कार्रवाई के आदेश
बरेली में नगर निगम अपनी बेशकीमती जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। महापौर ने अवैध निर्माणों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। सूची तैयार होने के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे।
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बरेली में नगर निगम की बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। नगर निगम प्रशासन ऐसी जमीनों पर हुए अवैध निर्माणों पर नोटिस व उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई करेगा। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए महापौर ने अवैध कब्जों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। सूची तैयार होते ही इन अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर जाएगी।
अवैध कब्जे किए जाएंगे चिह्नित
पार्षदों ने बताया कि कई जगह निगम की जमीन पर पक्के मकान बनवा लिए गए हैं। निगम की जमीन पर हो रहे कब्जों ने महापौर उमेश गौतम व नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नाराजगी जताई। उन्हें सभी कब्जों की सूची बनाकर मौके पर निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। निरीक्षण के बाद कब्जा करने वालों को नोटिस दिए जाएंगे। अगर फिर भी कब्जे नहीं हटते हैं तो बुलडोजर की कार्रवाई निगम की ओर से की जाएगी।