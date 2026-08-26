बरेली: रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने जारी किया अंतर-महाविद्यालय खेल कैलेंडर, 57 स्पर्धाओं की मिली मेजबानी

बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2026-27 के लिए अंतर-महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता (प्रोविशनल) का कैलेंडर जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद की ओर से तैयार किए गए इस कैलेंडर में विभिन्न खेलों की कुल 57 स्पर्धाओं के लिए संबद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर को मेजबानी सौंपी गई है। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों की खेल प्रतियोगिताओं का खाका खींचा गया है, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिलेगा।

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विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार बरेली कॉलेज को कराटे, पावरलिफ्टिंग और वेटलिफ्टिंग की पुरुष व महिला प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, विश्वविद्यालय परिसर में एथलेटिक्स, सेपक टकरा, टेबल टेनिस, वुडबॉल, योग और बास्केटबॉल (पुरुष) की स्पर्धाएं आयोजित होंगी। महाराजा अग्रसेन कॉलेज बरेली को क्रिकेट, जू-जित्सु और टेनिस के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। विज्ञापन



इसके अलावा जेपीएम कॉलेज बरेली को कबड्डी व खो-खो, अवंती बाई कॉलेज को नेटबॉल, उत्कर्ष कॉलेज को बैडमिंटन तथा केसीएमटी बरेली को बास्केटबॉल (महिला), हैंडबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल (महिला) की मेजबानी दी गई है। निहाल श्याम कॉलेज बरेली में जिमनास्टिक, एसआरएस महिला कॉलेज में टेबल टेनिस व योग तथा गंगाशील कॉलेज नवाबगंज में वॉलीबॉल (पुरुष) का आयोजन होगा। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार बरेली कॉलेज को कराटे, पावरलिफ्टिंग और वेटलिफ्टिंग की पुरुष व महिला प्रतियोगिताओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, विश्वविद्यालय परिसर में एथलेटिक्स, सेपक टकरा, टेबल टेनिस, वुडबॉल, योग और बास्केटबॉल (पुरुष) की स्पर्धाएं आयोजित होंगी। महाराजा अग्रसेन कॉलेज बरेली को क्रिकेट, जू-जित्सु और टेनिस के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है।इसके अलावा जेपीएम कॉलेज बरेली को कबड्डी व खो-खो, अवंती बाई कॉलेज को नेटबॉल, उत्कर्ष कॉलेज को बैडमिंटन तथा केसीएमटी बरेली को बास्केटबॉल (महिला), हैंडबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल (महिला) की मेजबानी दी गई है। निहाल श्याम कॉलेज बरेली में जिमनास्टिक, एसआरएस महिला कॉलेज में टेबल टेनिस व योग तथा गंगाशील कॉलेज नवाबगंज में वॉलीबॉल (पुरुष) का आयोजन होगा।

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