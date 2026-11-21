{"_id":"6b018910bdaf9d412e0e7554","slug":"video-accused-arrested-for-robbing-a-moving-train-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबल एक्सप्रेस लूटकांड: बरेली में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 1.10 करोड़ का सोना बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंबल एक्सप्रेस में डीआरआई अफसर बनकर दो किलो सोने की लूट को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी राहुल मौर्य को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी से करीब एक करोड़ रुपये से अधिक कीमत के सोने के आठ बिस्किट, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। बरेली की एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने शनिवार को इस गिरफ्तारी की जानकारी दी।

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