बरेली: मैच्योरिटी पर किया कम रकम का भुगतान, एलआईसी को ब्याज समेत 1.10 लाख रुपये लौटाने का आदेश
बरेली में एलआईसी को उपभोक्ता आयोग ने पॉलिसी की मैच्योरिटी पर कम भुगतान करने के लिए 1,10,315 रुपये सात फीसदी ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। मानसिक परेशानी और मुकदमे के खर्च के लिए 30 हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
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बरेली में जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता (मैच्योरिटी) पर जमा प्रीमियम से कम रकम का भुगतान करना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने बीमा कंपनी को परिवादी की बकाया मूल धनराशि 1,10,315 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में पांच हजार रुपये देने होंगे। आयोग ने भुगतान के लिए 60 दिन का समय निर्धारित किया है।
आयोग ने 19 नवंबर को सुनाया फैसला
आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि जमा प्रीमियम से कम रकम का भुगतान उचित नहीं है। बीमा कंपनी परिवादी को शेष मूल धनराशि देने से वंचित नहीं कर सकती। आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना। आयोग के अध्यक्ष राधेश्याम यादव तथा सदस्य मुक्ता गुप्ता और प्रशांत मिश्रा की पीठ ने 19 नवंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए शिकायत आंशिक रूप से स्वीकार कर ली। आदेश में एलआईसी के कासना-आंवला स्थित कार्यालय और मंडलीय कार्यालय को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।