बरेली में जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता (मैच्योरिटी) पर जमा प्रीमियम से कम रकम का भुगतान करना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने बीमा कंपनी को परिवादी की बकाया मूल धनराशि 1,10,315 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 25 हजार रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में पांच हजार रुपये देने होंगे। आयोग ने भुगतान के लिए 60 दिन का समय निर्धारित किया है।

मामला मीरजापुर गांव निवासी भगवान दास (68) का है। उन्होंने एलआईसी की 50 हजार रुपये की बीमा पॉलिसी 28 जुलाई 2011 को ली थी। इसकी पहली छमाही किस्त 28 जुलाई 2011 और अंतिम किस्त 30 जून 2021 को जमा की गई। परिवादी के अनुसार उन्होंने नियमित रूप से कुल 1,97,496 रुपये प्रीमियम जमा किया था। पॉलिसी की परिपक्वता तिथि 28 जुलाई 2021 थी। आरोप था कि एलआईसी ने परिपक्वता पर उन्हें केवल 87,182 रुपये का भुगतान किया। शेष रकम के संबंध में जानकारी मांगने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद भगवान दास ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।