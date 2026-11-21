बरेली में इज्जतनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार रात कलापुर पुलिया नहर के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी की गोली से सिपाही निशू तिवारी भी घायल हो गए। आरोपी के कब्जे से तमंचा, तीन खोखे, बिना नंबर की बाइक, चोरी के दो मोबाइल फोन, सफेद धातु के आठ सिक्के और 30,220 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद का वीडियो जारी किया है, जिसमें आरोपी रोते हुए माफी मांगता नजर आ रहा है।

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पुलिस के मुताबिक, 13 अक्तूबर को उत्सव महानगर पार्ट-2 निवासी श्याम बिहारी लाल परिवार के साथ बाजार गए थे। इसी दौरान चोर किचन की खिड़की की ग्रिल निकालकर घर में घुसे और अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और 30 हजार रुपये चोरी कर ले गए थे। मामले में 14 अक्तूबर को इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही थी। विज्ञापन



चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग

शुक्रवार रात करीब 9:55 बजे पुलिस टीम कलापुर पुलिया नहर के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मलपुर की ओर से बाइक पर आए युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस के अनुसार, युवक बाइक मोड़कर भागने लगा और बाइक फिसल गई। पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने टीम पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से आरक्षी निशू तिवारी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, 13 अक्तूबर को उत्सव महानगर पार्ट-2 निवासी श्याम बिहारी लाल परिवार के साथ बाजार गए थे। इसी दौरान चोर किचन की खिड़की की ग्रिल निकालकर घर में घुसे और अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और 30 हजार रुपये चोरी कर ले गए थे। मामले में 14 अक्तूबर को इज्जतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही थी।शुक्रवार रात करीब 9:55 बजे पुलिस टीम कलापुर पुलिया नहर के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मलपुर की ओर से बाइक पर आए युवक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस के अनुसार, युवक बाइक मोड़कर भागने लगा और बाइक फिसल गई। पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने टीम पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से आरक्षी निशू तिवारी घायल हो गए।

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