कभी कांग्रेस का मजबूत राजनीतिक गढ़ रहे शाहजहांपुर में पार्टी ने शुक्रवार को रैली के जरिये चुनावी तैयारियों का शंखनाद किया। लोधीपुर स्थित फॉर्म हाउस में आयोजित रैली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ पांच जिलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की इस कवायद को रुहेलखंड में खोई सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

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शाहजहांपुर से कांग्रेस का पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है। लोकसभा सीट पर पार्टी छह बार जीत दर्ज कर चुकी है। दो प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रहे स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद ने 1971, 1980, 1984 और 1999 में जीत हासिल की थी। उनके बेटे जितिन प्रसाद भी 2004 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए।विधानसभा चुनावों में भी शुरुआती दशकों में पार्टी का दबदबा रहा। 1952 से 1985 के बीच हुए दस चुनावों में कांग्रेस ने छह बार जीत दर्ज की। हालांकि, बाद में राजनीतिक समीकरण बदले और पार्टी का जनाधार सिमटता चला गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ब्रह्मस्वरूप सागर को महज 35,283 वोट मिले थे। 2024 में सपा से गठबंधन के चलते कांग्रेस ने यहां प्रत्याशी नहीं उतारा।इन नतीजों के बीच पार्टी के सामने पुराने समर्थक वर्ग को दोबारा जोड़ने और बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करने की चुनौती है। रैली के जरिये कांग्रेस ने इसी दिशा में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश की।