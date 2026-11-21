बरेली के मीरगंज तहसील क्षेत्र में कुल्ली नदी पर बना ढकिया डैम तीन दशक से मरम्मत की बाट जोह रहा है। कभी दर्जनों गांवों के हजारों किसानों के खेतों की सिंचाई का प्रमुख साधन रहा यह डैम अब बदहाली का शिकार है। डैम के फाटक टूटे पड़े हैं और पानी लगातार नीचे बह रहा है। इसके चलते करीब 25 किलोमीटर लंबी नहर से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं, नहर की जमीनों पर जगह-जगह अवैध कब्जे होने से समस्या और गंभीर हो गई है।

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अंग्रेजी शासनकाल में किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए बनाए गए इस डैम से सहोड़ा, बसई, सुल्तानपुर, गणेशपुर, दुनका, आनंदपुर, अक्सौरा, फिदाईपुर, परतापुर, औरंगाबाद, रास, मोहनपुर और धनेली समेत दर्जनों गांवों के हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई होती थी। किसान नहर के पानी से कम लागत में फसलें तैयार करते थे, लेकिन रखरखाव और मरम्मत के अभाव में यह व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अंग्रेजी शासनकाल में किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए बनाए गए इस डैम से सहोड़ा, बसई, सुल्तानपुर, गणेशपुर, दुनका, आनंदपुर, अक्सौरा, फिदाईपुर, परतापुर, औरंगाबाद, रास, मोहनपुर और धनेली समेत दर्जनों गांवों के हजारों एकड़ खेतों की सिंचाई होती थी। किसान नहर के पानी से कम लागत में फसलें तैयार करते थे, लेकिन रखरखाव और मरम्मत के अभाव में यह व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।